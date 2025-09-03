北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が3日、中国北京で開催された戦勝節（抗日戦争および反ファシスト戦争勝利80周年大会）行事に出席し、スーツ姿で登場した。中国・ロシアの首脳と肩を並べる場面を意識し、「正常国家」の指導者としてイメージを強調したと分析される。この日午前9時18分ごろ、金正恩委員長は黒の防弾リムジンに乗って移動し、北京故宮博物館内の端門で降りた。この日も専用列車に載せてきた専用車両の