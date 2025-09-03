日英の共同発表で明らかにイギリスのヒーリー国防相は2025年8月28日、中谷元防衛大臣との共同発表で、近く、日本のF15戦闘機が初めて欧州に展開することを明らかにしました。【動画】す、すごい迫力！ F-15Jパイロット視点から見る空の風景この件に関して、翌日の29日に行われた記者会で中谷防衛大臣は「将来的に航空自衛隊戦闘機の英国への派遣を検討していることをヒーリー大臣に伝達をしたところであります。公表したこの日