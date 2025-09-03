◇マイナーリーグ シュガーランド5-2オクラホマシティ(日本時間3日、コンステレーションフィールド)ドジャースの佐々木朗希投手の4度目のリハビリ登板は5回4失点の成績となりした。現在チームは大谷翔平選手、山本由伸投手、クレイトン・カーショー投手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、エメ・シーハン投手と6人の先発ローテーションで回しています。ロバーツ監督はここに佐々木投手が戻れる可能性はと問われる