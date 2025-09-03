鹿角市の果樹園で、モモが食い荒らされる被害がありました。クマによる食害とみられます。鹿角警察署によりますと、3日朝、80代の男性が鹿角市八幡平字一本漆の果樹園を確認したところ、モモ約50個が食い荒らされているのを見つけました。2日午後6時ごろから3日午前5時ごろまでの間に被害にあいました。モモの木の小枝が折られ、果樹園の中にはフンが残されていたことから、クマによる食害とみられています。果樹園から近くの民家