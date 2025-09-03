料理研究家の桜井奈々が2日に自身のアメブロを更新。反省しながら作った夕食を公開した。この日、桜井は「反省しながら作った夜ごはん」というタイトルでブログを更新し「息子帰宅し夜ごはん 暑い」「揚げるもんじゃない」と調理中の様子を報告。「冷房ガンガンでもキッチン灼熱」と述べつつ「でもー！揚げたて最高」と完成した料理の写真を公開した。続けて「久々に無限ピーマン さしみこんにゃく 鮭 野沢菜 茄子の白だし煮」とメ