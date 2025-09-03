お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが2日に自身のアメブロを更新。家族で満喫した北海道旅行についてつづった。この日、まさみさんは宿泊先について「新千歳空港から約90分 ホテル敷地内にスキー場、遊園地、ゴルフ場、プールがある『ルスツリゾート』」と紹介。「ぜーーんぶホテル内にあるから便利 遊園地は約50個以上もアトラクションがあって小さい子から大人まで楽しめた！」と魅力を伝えた。続けて、敷地内の