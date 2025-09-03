『神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記〜目指すは、もふもふスローライフ！〜』（にゃんたろう：原作、ねこのゆーま：作画、岩崎美奈子：キャラクター原案/KADOKAWA）第5回【全11回】【漫画】『神猫ミーちゃんと猫用品召喚師の異世界奮闘記〜目指すは、もふもふスローライフ！〜』を第1回から読む神様の眷属・子猫のミーちゃんを助け、異世界転生することになった青年ネロ。だけど、懐いたミーちゃんがついてきちゃった！