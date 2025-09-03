熱帯低気圧 a 【画像】全国の今後の天気 2025年9月3日13時20分発表気象庁 3日12時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    南大東島の南東約150km中心位置    北緯24度50分 (24.8度)東経132度10分 (132.2度)進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)中心気圧    1006 hPa中心付近の最大風速&#1