先月、U-21イングランド代表FWジョナサン・ロウと殴り合いの喧嘩をしたフランス代表MFアドリアン・ラビオ。二人が所属していたマルセイユから「容認できない行為」と弾劾されて退団を余儀なくされた。前者は8月半ばにイタリア・セリエAのボローニャに移籍していたが、ラビオも1日、同リーグのACミランへの完全移籍が決まった。契約は2028年夏までの3年契約で、イタリアメディア『スカイ』によると、移籍金の総額は1000万ユーロ（約