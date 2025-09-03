光市の県道で先月、乗用車で2歳の男の子をはね逃走したとして、ひき逃げなどの疑いで逮捕・送検されていた男について、周南簡易裁判所は、罰金33万円の略式命令を出しました。過失運転致傷の罪には問われていません。略式命令を受けたのは、周南市に住む会社員の59歳の男です。この事故は、先月8日午後5時半ごろ、光市上島田の県道で2歳の男の子が乗用車にはねられ頭の骨を折るなど大けがを負ったものです。車を運転していた男は現