LE SSERAFIMが9月4日から待望の北米ツアーをスタートさせる。【写真】宮脇咲良、突然のスイムウェア姿LE SSERAFIMは「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA」で初の北米ツアーに挑む。日本時間9月4日のニューアーク公演を皮切りに、6日にシカゴ、9日にグランドプレーリー、13日にイングルウッド、15日にサンフランシスコ、18日にシアトル、21日にラスベガス、24日にメキシコシティを巡る。特に6都市の公演がす