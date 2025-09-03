ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３日、大麻を含む植物片を所持したとして警視庁は３日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優の清水尋也容疑者を逮捕したことを速報した。清水容疑者は、４歳上の兄で俳優の清水尚弥の関係者にスカウトされ２０１２年にデビュー。オーディションで選ばれた映画「渇き。」（１４年）では壮絶ないじめを受ける少年、「ソロモンの偽証」（１５年）では不良中学生役で注目を