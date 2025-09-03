“無骨なデザイン”に惚れる人が多数！ライバルとなるスズキ「ハスラー」には及ばないものの、ダイハツ「タフト」は新車ランキングで10位前後を常にキープするなど堅調なセールスを記録しています。ダイハツの新しいアーキテクチャ「DNGA」第3弾として2020年に誕生した5ドアの軽クロスオーバーSUVは、中身を知るほど魅力的な1台といえそうです。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「5ドア軽SUV」です！（30枚以上）ど