ＪＲＡは９月３日、２０２６年度の調教師免許試験（新規）及び騎手免許試験（新規）の申請者数を発表した。同日、申請が締め切られ、調教師試験は１１８人が、騎手免許試験は９人（ＪＲＡ競馬学校生徒は０人）が申請した。第一次合格発表は１０月２日、最終合格発表は調教師が１２月１１日、騎手が２６年２月１０日をそれぞれ予定している。