バドミントン女子ダブルスの志田千陽選手と松山奈未選手のシダマツペアが、銅メダル獲得で有終の美を飾った世界選手権を終え、2日に帰国しました。そしてシダマツペアとして最後の会見に臨み、ペア解消を迎えた心境を語りました。志田選手は、まずペアの松山選手に対し「この11年間苦しい思いをたくさんさせてしまったことが多かったと思うんですけど、逃げずに一緒になって目標に向かって走り続けてくれたのは一番感謝していると