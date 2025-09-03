伊勢ケ浜部屋が3日、東京都墨田区で稽古を公開した。幕内・尊富士（26＝伊勢ケ浜部屋）は相撲を取らず、四股などで汗を流した。「右上腕二頭筋腱断裂で2カ月間の安静加療が必要」との診断書を提出し、先場所の13日目から休場。東前頭12枚目まで番付を下げた。夏巡業も休場し、8月に修復手術を受けたという。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が「手術をしたばかり。できるだけ早く復帰できれば」と明かした。秋場所（1