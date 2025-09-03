「『はじめてのおつかい』ねこの場合頼んでいない物を届けてくれる。頼もしい。」【写真】「はじめてのおつかい」猫の場合は…？そんな報告文とともに、くちに丸めた紙のようなものをくわえてこちらにやってくる猫ちゃんの写真が「X」で注目を集めました。「視聴率高いでしょうね笑」「ただひたすら飼い主さんが喜ぶと思って…」「少し得意げなお顔の可愛らしいこと」などとその可愛らしさを称える声がリプライ欄には届いていま