私はミズキ。疲れきって帰宅した私は、夫の明細ページに気づきました。そこには「居酒屋1万5千円」「スポーツジム2万円」、そして「出会い系サイト4万円」と信じられない金額が。タクミが「生活費を払わない」と言いだした理由を悟り、私は怒りで震えました。しかし指摘すれば、すぐに生活費を止められてしまうかもしれません。ヤマトを守るためにも今は我慢するしかないでしょう。私は怒りと悲しみを胸に、「いつか見返してやる」