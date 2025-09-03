NHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramより、蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）のオフショットが公開された。 参考：『あんぱん』嵩と蘭子を支える2人の父北村匠海は“たっすいがー”から“いごっそう”に？ 投稿では、雨の中で相合傘をする二人のメイキング映像が紹介され、距離が一気に縮まった関係性が映る。赤と青の傘の下で視線を交わす場面に、「二人の今後が気になりますね」と添えられ、ファンの想