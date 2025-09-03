心優しきひとりのゲイが…10月12日からスタートの新日曜ドラマ「ぼくたちん家」(日テレ系)の公式Xにて、ティザー映像が公開されSNSで注目を集めている。「ぼくたちん家」は及川光博演じる50歳の心優しきゲイ?波多野玄一?と手越祐也演じる38歳のクールなゲイの中学教師?作田索?、白鳥玉季演じる大金を抱えた15歳の少女?楠ほたる?の3人による奇妙な共同生活を描いたホーム＆ラブコメディ。手越祐也が自身のXで「ついにー！ティ