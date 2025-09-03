庄内では、これまでに降った雨により、増水している河川があります。３日夕方にかけて、河川の増水に注意してください。 【画像】山形の今後の天気 ［気象概況］前線が東北南部を南下しています。［雨の実況］降り始め（１日１１時）から３日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）小国９１．０ミリ櫛引８９．０ミリ酒田大沢７３．５ミリ［防災事項］庄内では、３日夕方にかけて、河川の増水に