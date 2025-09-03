発達する熱帯低気圧。付近の海水温が高いため、今夜９時までに台風１５号になる見込みで、進路を東よりに変えて沖縄・九州から近畿地方へも接近するとみられています。気象庁によりますと、１３日午前９時現在、南大東島の南南東約２２０ｋｍにある熱帯低気圧は、１時間に２５ｋｍの速さで北北西に進んでいます。台風が南よりの進路となった場合には、台風が予想より発達する可能性が指摘されています。近畿地方では、台風周辺の暖