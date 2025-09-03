整体師・楽しんご（46）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、静岡県伊東市の田久保真紀市長にエールを送った。同市議会は1日、学歴詐称を指摘されている田久保氏に対する不信任決議を全会一致で可決した。田久保氏は地方自治法に基づき、通告から10日以内となる11日までに辞職か失職、議会解散を選ぶ必要がある。本会議後、記者団に「持ち帰って中身を検討したい。気持ちとしては重く受け止めている」と述べるにとどめた