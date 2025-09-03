JRAは3日、2026年度調教師免許試験（新規）および騎手免許試験（新規）の申請を締め切り、申請者数を発表した。調教師試験は118人、騎手試験は9人（うちJRA競馬学校生徒0人）だった。第1次試験合格発表予定日は10月2日、最終合格発表予定日は調教師が12月11日、騎手は来年2月10日となっている。