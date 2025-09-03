【モデルプレス＝2025/09/03】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が、2日放送のフジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜※この日は1時15分〜）に出演。後藤が佐野へ不満を漏らす場面があった。【写真】INIメンバーのプロデュース公演◆佐野雄大「大尊」2人の話題は筋トレ後藤と佐野はオーディション時代から「大尊」としてファンに人気のコンビ（ケミ）。この日の番組