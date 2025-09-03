【大人気連載プレイバック】#27【もっと読む】教え子の今岡真訪が蹴った“倍額提示”…「お金じゃありません」と阪神入りを選んだ日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回は巨人で活躍した清水隆行氏について綴られた、