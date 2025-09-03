先月10日、女優の二階堂ふみ（30）とメイプル超合金のカズレーザー（41）が電撃結婚を発表。2019年の蒼井優（40）と南海キャンディーズの山里亮太（48）の「美女と野獣」婚以来となる“女優と芸人”のビッグカップル誕生となった。二階堂ふみ&カズレーザーの結婚に続くか？ 広瀬すずにも囁かれる「まさか」のサプライズこの吉報の裏で、テレビ業界が今、一部の「勘違い芸人」たちの暴走に頭を悩ませているという。「山里さ