大相撲秋場所（１４日初日・両国国技館）で大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）が３日、東京・中央区の部屋で稽古を再開させた。１日の番付発表後では初の稽古。兄の幕内・若元春（荒汐）らと連続で計１３番の相撲を取って、１１勝２敗。持ち味の下からの攻めで、若元春をもろ差しから一気に寄り切る場面もあった。「巡業から戻ってきて初めてで、しっかり番数を取って、前に出るという気持ちで稽古した」と話した。全２６