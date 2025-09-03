豪ドルドルはかなり狭い範囲でもみ合い、豪ドル円は円安とその調整で上下＝オセアニア為替概況 昨日はリスク警戒の資源国通貨売りもあり軟調な動きを見せた豪ドル。今日は0.6513-0.6525とわずか12ポイントレンジ。ほぼ動きが見られず。豪ドル円は朝から円売りが優勢で96円60銭前後での推移から97円15銭まで上昇。日本の政局混乱を警戒した円売りなどが見られた。その後、植田日銀総裁が石破首相との会談を終えての談話で、為