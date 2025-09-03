韓国の５人組女性グループ・ＬＡＤＩＥＳ’ＣＯＤＥ（レディースコード）のメンバーだったウンビさん（当時２１歳）が２０１４年、交通事故で突然この世を去って３日で１１年が経った。ＬＡＤＩＥＳ’ＣＯＤＥは１３年３月に「悪女」（原題）でデビュー、愛らしくも大人びた雰囲気を持ち合わせ、新人ながらも高い人気を誇っていた。悲劇が起きたのは、スターアイドルへの階段を上り始めているまさにその時だった。１４年９