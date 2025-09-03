政治ジャーナリストの田崎史郎氏が３日、ＴＢＳ系「ひるおび」に出演。自民党両院議員総会で「評価がガタガタと落ちた」大物幹部の名前を挙げた。番組では２日に開かれた自民党の両院議員総会について特集。総会で、石破茂首相は参院選での大敗について陳謝したうえで、自らの進退について「しかるべき時に決断する」などと述べたが、その時期など具体的には明らかにしなかった。一方で、森山裕幹事長をはじめ、小野寺五典政