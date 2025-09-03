TravisJapanの七五三掛龍也（30）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家出した過去を明かした。ジュニア時代から長い下積み生活を経験した七五三掛。22年に「みんなで何かきっかけをつくらないといけない」とグループで米ロサンゼルスに留学し、一つの家にメンバーと共同生活しながらレッスン漬けの日々を送ったという。「一人部屋がなかったので、寝る時も朝起きる時もみんな一緒」と