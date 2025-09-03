◇スポニチ後援・アジアゴールデンカップ2025日韓友好親善中高生ゴルフ大会第1日（2025年9月3日佐賀県唐津市福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部（男子6655ヤード、女子6312ヤード、パー72）九州沖縄高等学校・中学校ゴルフ連盟と韓国・全羅南道教育庁が主催し、日韓それぞれ男女8人によるチーム戦で争われた。第1日は18ホールのペア合計スコアにより、勝ちチームに10点、引き分けは5点、負けは0点が与えられるポイント制で