ドッグランでお友だちにヤキモチを焼くイタリアングレーハウンド【写真を見る】必死さがかわいすぎる…！お友だちにヤキモチを焼く愛犬の姿ドッグランへ行くと、いろいろなワンちゃんと交流できて、飼い主も愛犬も楽しいひとときを過ごせますよね。イタリアングレーハウンドのプットちゃんが、ドッグランで見せたある行動に"4.7万いいね"が集まり、SNSで話題になっています。■ドッグランで見せた"ヤキモチ"が話題「ドッグランでお