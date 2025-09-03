9月3日午前、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が北京・天安門広場で開催され、盛大な閲兵式が行われました。分列行進の戦旗隊列が広場を通過しました。英雄部隊の将兵が、その功績と栄誉を称える象徴的な旗を掲げ、抗戦精神の継承を示しました。（提供/CRI）