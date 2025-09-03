YY ENTERTAINMENT所属の韓国俳優イ・ジュアン（29）、ハン・ジアン（27）が、女優奈緒（30）、橋本マナミ（41）らが所属する芸能事務所アービングと業務提携したことが3日、分かった。同事務所が発表した。イ・ジュアンは現在Netflix配信中の人気韓国ドラマ「暴君のシェフ」に、コンギル役で出演。ハン・ジアンは、ともに24年放送のNetflixドラマ「タッカンジョン」「殺人者パラドックス」に出演した。張江泰之アービング社長は、