JRは、2日からの大雨の影響で一部の列車に運休などが発生しています。JR東日本秋田支社によりますと、3日午後2時50分現在、以下の列車に運休などが発生しています。〇奥羽線追分ー東能代午後1時55分運転再開東能代ー大館午後4時半ごろ運転再開見込み〇五能線東能代ー深浦（青森） 午後4時40分ごろ運転再開見込み〇花輪線鹿角花輪ー好摩（岩手） 午後2時半ごろ運転再開