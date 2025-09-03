午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６９６、値下がり銘柄数は８７４、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位にパルプ・紙、ゴム製品、非鉄金属、陸運など。値下がりで目立つのは銀行、保険、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS