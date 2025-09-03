文化シヤッターが後場急落している。同社は３日午後２時、大規模買付行為などに関する対応方針を導入すると発表した。対抗措置として新株予約権の無償割り当てを実施する可能性がある方針であるため、１株利益の潜在的な希薄化リスクを意識した売りが出ている。 ６月の変更報告書による米投資ファンドのダルトン・インベストメンツらの共同保有割合が１９．６９％に上ったなか、文化シヤタはダルトンと８月に面談を実