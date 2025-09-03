9月3日午前、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が北京・天安門広場で開催され、盛大な閲兵式が行われました。広場を通過した装備隊列は、現代戦を制する中国軍の強大な能力を示しています。（提供/CRI）