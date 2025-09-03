Xのタイムラインに流れてきた、美味しそうなハニートースト。35時間もかけた力作とのことで、きっと素材を厳選し、パンづくりからこだわっているのでしょう。……え？このハニートースト、食べ物じゃない？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■どう見ても本物やろ……小学6年生が35時間かけて作った「木のハニートースト」Xユーザーの「たゆたゆ」さんがこのほど投稿したのは、バニラアイスとイチゴがのり