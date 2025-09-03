ハクバ写真産業（ハクバ）は9月上旬に、DJIの360°カメラ「Osmo 360」専用の液晶保護フィルム「DJI Osmo 360 専用 液晶保護フィルムIII」を発売する。価格は1970円。●指紋や水をはじくフッ素コート「DJI Osmo 360 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現しており、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調を