佐藤健がInstagramでルームツアー動画を公開した。 ■“人が住めるくらい広い”玄関や冷蔵庫の中身も紹介 【動画】佐藤健の超豪邸ルームツアーなど Netflixシリーズ『グラスハート』が話題の佐藤。出演する佐藤・宮崎優（「崎」はたつさきが正式表記）・町田啓太・志尊淳は『グラスハート』発のバンド“TENBLANK”として、現実世界でもメジャーデビューを果たしている。