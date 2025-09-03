歌手で役者の田中彪が自身の公式Xで、弟の田中樹（SixTONES）との自撮りツーショットを公開した。 【写真】田中樹が田中彪にぴったりくっついた田中兄弟舞台裏ショット①～② ■樹と彪は舞台『ぼくらの七日間戦争 2025』で共演 彪と樹は8月24日から9月2日まで東京建物 Brillia HALLで開催された舞台『ぼくらの七日間戦争 2025』で共演。舞台は、大阪、京都、愛知、熊本をまわり、東京凱旋公演の11月9日ま