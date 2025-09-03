3日15時現在の日経平均株価は前日比383.01円（-0.91％）安の4万1927.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は696、値下がりは874、変わらずは46。 日経平均マイナス寄与度は151.94円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が42.54円、ＫＤＤＩ が17.42円、ダイキン が10.47円、ＴＤＫ が10.38円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を13.51円押し上げている。次いでファストリ が12