警視庁薬物銃器対策課は9月3日、大麻を所持していたとして俳優の清水尋也（ひろや）容疑者を麻薬取締法違反（共同所持）の容疑で逮捕した。「本人は調べに対して容疑を認めているということです。同居している20代女性も同容疑で逮捕されました。今年の1月から内偵捜査をしていたと聞いていますから、常習性があったと推察されています」（社会部記者）清水容疑者は2012年に映画『振動』で俳優デビュー。映画『東京リベンジャ