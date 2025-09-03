C大阪は3日、大阪・舞洲グラウンドで練習を公開。ピッチの半分を使っての実戦形式など、戦術を確認する練習を中心に汗を流した。ピッチの外では31日の広島戦の直前にヒザの違和感を訴えて欠場したMF田中駿汰（28）と7月5日の大阪ダービーで右足第5中足骨骨折したDF高橋仁胡（20）が並んで走る姿があった。田中はすでにスパイクを履いてボールも蹴っている状態。「試合は大事を取って（の欠場）。試合にすぐ出られるかは分から