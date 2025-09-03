林官房長官は、「動向を関心を持って注視している」と強調しました。【映像】中国軍事パレードの様子「3日、中国・北京におきましてご指摘の軍事パレードを含む式典が開催されていると承知しておりまして、政府としてこれまでも関連動向を関心を持って注視してきているところではあります」（林官房長官）軍事パレードには習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記、ロシアのプーチン大統領が揃って出席しています。林長官は、