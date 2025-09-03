◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）ドジャースの大谷翔平選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に46号ソロを放ちました。3点を追いかける3回、第2打席を迎えた大谷選手は5球目、バッバ・チャンドラー投手の99.2マイル(159.6キロ)のストレートを捉えると、打球はライトスタンドへ一直線。自己最速となる打球速度120マイル(193.1キロ)で7試合ぶりの今季46号、ドジャース通算100本塁打を達成しました