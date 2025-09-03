日本代表ＭＦ遠藤航（３２＝リバプール）が、所属クラブのチームメートであるオランダ代表ＤＦフィルジル・ファンダイクが激賞するワンプレーを振り返った。日本代表の米国遠征に参加中の遠藤は２日（日本時間３日）、トレーニング後に取材に応じ、８月３１日のアーセナル戦について言及。１―０の後半４４分に投入されたると、アディショナルタイムにカウンターの起点をファウルで潰してイエローカードを受けた。チームは逃げ